Weinheimer Stadtbibliothek startet "Kauf-mich"-Aktion
Die Stadtbibliothek startet gemeinsam mit den Weinheimer Buchhandlungen Beltz und Schäffner erneut eine „Kauf-mich“-Aktion. Wie man mitmachen kann.
Weinheim. Die Stadtbibliothek startet gemeinsam mit den Weinheimer Buchhandlungen Beltz und Schäffner erneut eine „Kauf-mich“-Aktion. Ziel ist es, den örtlichen Buchhandel zu unterstützen.
Viele Bürger nutzen die Stadtbibliothek regelmäßig zum Ausleihen, Lesen, Lernen und Spielen. Damit das Angebot attraktiv bleibt, ist eine kontinuierliche Erweiterung des Medienbestands notwendig. Bis zum 11. April hängen in der Bibliothek vorbereitete Wünsche an einem Wunschbaum. Besucher können einen Wunsch – in Form von Ostereiern – auswählen und ihn zusammen mit einem Spendenformular in einer der beteiligten Buchhandlungen abgeben und dort erwerben. Die Buchhandlung liefert das gekaufte Buch anschließend an die Stadtbibliothek. Auf Wunsch stellt die Stadt Weinheim eine Spendenquittung aus. Sobald die Spende in den Bestand aufgenommen ist, informiert die Bibliothek den Spender. Dieser kann das neue Medium anschließend als Erster ausleihen.