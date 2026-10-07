Fußball-Nationalmannschaft

WM-Held Götze lobt Klopps Start: «Sehr gut gemacht»

Ergebnistechnisch war der Start von Jürgen Klopp durchwachsen. Der frühere Nationalspieler Mario Götze sieht seinen früheren Trainer trotzdem auf einem guten Weg.

Klopp beim Spiel in Thessaloniki. Foto: Christian Charisius/dpa
Klopp beim Spiel in Thessaloniki.

Frankfurt/Main (dpa) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mario Götze hat zu Geduld mit Jürgen Klopp aufgefordert und seinen früheren Chefcoach für dessen Start als Bundestrainer gelobt. «Das geht nicht von heute auf morgen und das ist ein Prozess und das dauert auch. Ich glaube, er hat es bis jetzt schon sehr gut gemacht», sagte der WM-Siegtorschütze von 2014 bei RTL und Sky über Klopp, der aus den ersten vier Partien fünf Punkte geholt hat.

Götze verweist auf Klopps Clubstationen

Während das 1:1 bei den Niederländern zum Auftakt noch Mut machte, brachten vor allem die beiden Spiele gegen Griechenland (0:1 zu Hause und 0:0 auswärts) viel Ernüchterung. «Ich glaube, wenn Jürgen etwas kann, dann ist es genau das. Also mit einer Mannschaft, mit jungen Spielern, mit älteren Spielern richtige Chemie zu finden, richtige Dynamik zu entwickeln, hinzu auch dann interessanten Fußball zu spielen», sagte Götze.

Götze spricht über Klopps Start. (Archivbild) Foto: Carmen Jaspersen/dpa
Götze spricht über Klopps Start. (Archivbild)

Der Profi von Eintracht Frankfurt verwies auf Klopps Stationen beim FSV Mainz 05, beim FC Liverpool und bei Borussia Dortmund - und wie er die drei Clubs über Jahre entwickelt hat. «Ich glaube dafür ist er eigentlich gemacht und das ist seine Stärke», sagte der 34 Jahre alte Götze. Das letzte seiner 66 Länderspiele bestritt er im März 2023, damals noch unter Hansi Flick.

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Klopp folgte nach der WM als Cheftrainer auf Julian Nagelsmann, der bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada bereits im Sechzehntelfinale an Paraguay gescheitert war und anschließend seinen Posten räumte.

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