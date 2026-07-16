Fußball-Bundesliga

WM-Teilnehmer Amenda wechselt von Frankfurt nach Coventry

Aurèle Amenda wird nach der Weltmeisterschaft nicht mehr für die Eintracht auflaufen. Den Schweizer zieht es in die Premier League.

Aurèle Amenda wechselt von Eintracht Frankfurt zu Coventry City. (Archivbild) Foto: Marc Schüler/dpa
Aurèle Amenda wechselt von Eintracht Frankfurt zu Coventry City. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Schweizer WM-Teilnehmer Aurèle Amenda wechselt von Eintracht Frankfurt zu Premier-League-Aufsteiger Coventry City nach England. Dies teilte der Fußball-Bundesligist mit, wo der 22-Jährige seit Januar 2022 unter Vertrag stand. In Coventry unterschrieb er Clubangaben zufolge einen langfristigen Vertrag. Zur Ablösesumme gab es keine Angaben.

Amenda war im Januar 2024 von den Young Boys Bern nach Frankfurt gekommen, absolvierte den Rest der Saison aber noch in Bern. Zur Spielzeit 2024/2025 wechselte der Verteidiger dann zu den Hessen, für die er 42 Pflichtspiele bestritt, davon 29 in der abgelaufenen Saison. Bei der Weltmeisterschaft gehörte er zum Aufgebot der Schweiz, kam aber nicht zum Einsatz.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche dankte Amenda und betonte: «Er hat sich jederzeit professionell verhalten und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt.»

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