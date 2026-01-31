Wo es im Südwesten am Wochenende glatt und neblig wird

Stuttgart (dpa/lsw) - Nebel, Frost und stellenweise glatte Straßen bieten am Wochenende Grund zur Vorsicht. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht eine Reihe schwacher Tiefdruckgebiete über den Südwesten hinweg. In der Nacht zum Samstag ist mit überwiegend wolkigem Himmel zu rechnen. Gebietsweise fällt etwas Regen, in den höheren Lagen auch Schnee.

Glatt in der Nacht, trüb am Tag

Abseits des Oberrheingrabens und des Kraichgaus könnte es leichten Frost geben. In den Tallagen des Schwarzwalds besteht laut DWD das Risiko von gefrierendem Regen - hier wird es auf den Straßen also möglicherweise glatt. Autofahrer müssen bis zum Vormittag zudem mit Nebel und eingeschränkter Sicht rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 3 Grad am Schwarzwald und bis zu minus 5 Grad in Oberschwaben

Im Laufe des Samstags soll es teilweise freundlich werden mit vielen Wolken. In den Niederungen könne es länger trüb bleiben, die meiste Zeit auch trocken. Vereinzelt sind ein paar Regentropfen möglich, in höheren Lagen auch einzelne Schneeflocken. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich minus ein Grad auf der Ostalb und bis zu plus 8 Grad in Tälern des südlichen Schwarzwalds. Der Wind weht schwach aus Ost bis Südost.

Nebel setzt sich fort

In der Nacht zum Sonntag sollen sich im Tiefland erneut Nebel und Hochnebel ausbreiten. Im Bergland und nach Osten hin soll es gebietsweise wieder glatt werden. Tagsüber könnte es vielerorts lange trüb bleiben, stellenweise auch den ganzen Tag. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 1 Grad auf der Ostalb und plus 10 Grad im Breisgau.