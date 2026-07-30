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Wo gibt es im Rheingau Weinprobierstände?

Von Flörsheim bis Lorch: Entlang des Rheingauer Rheinufers und auch abseits des Flusses laden mehr als zwei Dutzend Weinprobierstände ein.

In Walluf wird aus einem umgebauten Weinfass - dem «Fässchen» - ausgeschenkt. Foto: Andreas Arnold/dpa
In Walluf wird aus einem umgebauten Weinfass - dem «Fässchen» - ausgeschenkt.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wie eine Perlenschnur reihen sich am Rheingauer Rheinufer die Weinprobierstände aneinander - jedoch gibt es auch abseits des großen Flusses dieses Gemeinschaftsangebot örtlicher Winzer. Eine Auswahl aus den mehr als zwei Dutzend Weinständen, die bis in den Herbst hinein geöffnet sind: 

  • Ganz im Osten der Region lädt am «Tor zum Rheingau» in Wicker ein Weinstand ein, zudem wird in Flörsheim am Mainufer ausgeschenkt.
  • Auch am Rheinufer in Wiesbaden-Biebrich ist ein Weinstand geöffnet - man hat einen tollen Blick auf den Rhein und kann noch einen kleinen Spaziergang durch den Biebricher Schloßpark unternehmen.
  • Beim «Fässchen» in Walluf wird aus einem umgebauten Weinfass ausgeschenkt - und zwar rund ums Jahr.
  • Die Bubenhäuser Höhe in Rauenthal liegt zwar nicht am Rhein - aber man hat einen tollen Blick auf den Fluss und die Weinberge.
  • Direkt an der Rheinfähre an der Bundesstraße 42 liegt in Oestrich-Winkeler Ortsteil Mittelheim der Stand «Auf ans Ufer!».
  • Auch im Touristen-Hotspot Rüdesheim wird an zwei gemeinschaftlichen Weinprobierständen ausgeschenkt - in der Bleichstraße und auf dem Marktplatz.
  • Ganz im Westen liegt der «Weinstand in den Rheinanlagen» in Lorch.

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