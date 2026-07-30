Wo gibt es im Rheingau Weinprobierstände?

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wie eine Perlenschnur reihen sich am Rheingauer Rheinufer die Weinprobierstände aneinander - jedoch gibt es auch abseits des großen Flusses dieses Gemeinschaftsangebot örtlicher Winzer. Eine Auswahl aus den mehr als zwei Dutzend Weinständen, die bis in den Herbst hinein geöffnet sind: