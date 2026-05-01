Wo sich Gäste auf frisch sanierte Freibäder freuen können

Hanau/Wetzlar (dpa/lhe) - Es hat teils mehrere Jahre gedauert und viele Millionen Euro gekostet: In der anstehenden Freibadsaison sind einige hessische Bäder nach längerer Sanierungspause wieder mit dabei. Badegäste und Sonnenanbeter, Schwimmerinnen und Schwimmer können sich auf moderne Anlagen und neue Attraktionen freuen.

Hanauer Bad zum 65. Geburtstag umfassend modernisiert

Stolze 65 Jahre alt wird das Hanauer Heinrich-Fischer-Bad in diesem Jahr. Nach einer fast drei Jahre dauernden gründlichen Modernisierung wird das Freibad am 13. Mai mit einer großen Feier wiedereröffnet. Die Hanauer mussten in den vergangenen Jahren allerdings nicht auf das Schwimmen im Freibad verzichten, da es im Stadtteil Großauheim noch das Lindenau-Bad gibt. Beide Anlagen haben sowohl ein Hallen- als auch ein Freibad.

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«Freiheit, Gleichheit, Chlorgeruch»

Begleitet wird die Wiedereröffnung von der Ausstellung «Freiheit, Gleichheit, Chlorgeruch – 65 Jahre Freibad Hanau», die Besucherinnen und Besucher im Eingangsfoyer auf eine Zeitreise mitnimmt. Das für rund elf Millionen Euro renovierte Bad in der Innenstadt hat ein neues Edelstahlbecken mit 25 Meter und 50 Meter Länge. Das separate Sprungbecken mit einer Tiefe von 4,8 Metern wurde ebenso saniert wie der denkmalgeschützte 10-Meter-Sprungturm, der seit den ersten Tagen des Freibades vor 65 Jahren an dieser Stelle steht.

Wasser-Kletterwand und Breitwellenrutsche

Im Kinderbereich gibt es nun einen Wasserspielplatz mit Sprühattraktionen. Außerdem können sich die Besucherinnen und Besucher auf eine 13 Meter lange und drei Meter breite Wellenrutsche und eine neue Wasser-Kletterwand freuen. Mit Verweis auf steigende Betriebs- und Energiekosten und mit dem Ziel, das strukturelle Defizit der Bäder langfristig zu begrenzen, erhöht die Stadt die Eintrittspreise ab 18. Mai um durchschnittlich zehn Prozent.

Mühltalbad in Darmstadt umfassend saniert

Nach einer grundlegenden Modernisierung soll das Mühltalbad in Darmstadt nach bisherigen Planungen am 4. Juni wieder Besucherinnen und Besucher empfangen. «Im Zuge der Sanierung wurden wesentliche technische Einrichtungen erneuert», teilte die Stadt mit. Damit werde das Bad auch energieeffizienter. Im großen Schwimmbecken gibt es künftig fünf 25-Meter- sowie fünf 50-Meter-Bahnen. «Ein Edelstahlbeckenboden sorgt für verbesserte hygienische Bedingungen.»

Foto: Boris Roessler/dpa Bei den Sanierungen blieben die Unterwasserfenster am Becken im Mühltalbad erhalten.

Das Nichtschwimmerbecken wurde räumlich abgetrennt und bekam zwei neue Rutschen. «Ziel ist eine klarere Strukturierung der Wasserflächen sowie eine Erhöhung der Sicherheit», hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Überdies sei ergänzend zur Wasseraufsicht künftig ein zusätzlicher Sicherheitsdienst vorgesehen. Das Mühltalbad wurde in den 1950er Jahren als eines der ersten Erlebnisbäder Deutschlands eröffnet. Bei der Neugestaltung sei darauf geachtet worden, prägende Elemente des Bades zu erhalten. Dazu zählen unter anderem die Unterwasserfenster. Die Eintrittspreise sollen stabil bleiben.

Freibad mit Domblick in Wetzlar

Das Domblick-Freibad in Wetzlar soll nach einem Totalumbau am 23. Mai bei einem «Sun & Funfestival» wieder eröffnet werden. Der Neubau als Naturfreibad hat nach Angaben der Stadtverwaltung rund 7,2 Millionen Euro gekostet. Zentrum des neuen Domblickbades ist das große Becken mit einer Flachwasserzone für Nichtschwimmer sowie einem tieferen Schwimmerbereich mit vier 25-Meter-Bahnen. «Das Wasserbecken erinnert eher an einen natürlichen Badesee als an ein angelegtes Schwimmbecken», erläuterte ein Sprecher. Zum Areal gehören eine große Liegewiese, ein Volleyballfeld, ein Spielplatz und Hängematten sowie Gastronomie.

Überdachte Sitzstufen am Beckenrand in Niedernhausen

Im 50 Jahre alten Waldschwimmbad in Niedernhausen im Taunus stand eine Generalsanierung an mit Investitionen von rund 6,3 Millionen Euro. Künftig soll eine Photovoltaik-Anlage den größten Teil der nötigen Energie vor Ort erzeugen, wie die Gemeinde mitteilte. Gemeinsam mit dem Einsatz moderner Pumpen bedeute dies einen erheblichen Rückgang bei den Betriebskosten. Nötig war auch ein komplett neuer Aufsichtsturm für das Schwimmbadpersonal, da das alte Gebäude sich als nicht mehr standfest erwies.

Erster Testlauf Anfang Mai geplant