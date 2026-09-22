Brände

Wohnhaus in Biblis brennt - Feuerwehreinsatz läuft

In einem Wohnhaus in Biblis ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz, eine Person soll durch den Brand verletzt worden sein.

In dem Haus in Biblis laufen aktuell die Löscharbeiten. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
In dem Haus in Biblis laufen aktuell die Löscharbeiten. (Symbolbild)

Biblis (dpa/lhe) - In einem Wohnhaus in Biblis im Kreis Bergstraße ist ein Brand ausgebrochen. Nach aktuellen Erkenntnissen gehe man von einer verletzten Person aus, teilte ein Polizeisprecher mit. 

Gegen kurz nach 15 Uhr seien die Einsatzkräfte zu dem Brand in dem Wohngebiet gerufen worden. Aktuell laufen die Löscharbeiten der Feuerwehr. In dem Haus wohnen nach Angaben eines Polizeisprechers mehrere Personen, mutmaßlich handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus. Zum Ausmaß des Brandes und der Ursache konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.

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