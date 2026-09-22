Wohnhaus in Biblis brennt - Feuerwehreinsatz läuft

Biblis (dpa/lhe) - In einem Wohnhaus in Biblis im Kreis Bergstraße ist ein Brand ausgebrochen. Nach aktuellen Erkenntnissen gehe man von einer verletzten Person aus, teilte ein Polizeisprecher mit.

Gegen kurz nach 15 Uhr seien die Einsatzkräfte zu dem Brand in dem Wohngebiet gerufen worden. Aktuell laufen die Löscharbeiten der Feuerwehr. In dem Haus wohnen nach Angaben eines Polizeisprechers mehrere Personen, mutmaßlich handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus. Zum Ausmaß des Brandes und der Ursache konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.