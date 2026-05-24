Brände

Wohnhausbrand in Mengen: Zwölf Menschen in Gefahr

Ein Feuer reißt am frühen Pfingstsonntag zwölf Menschen aus dem Schlaf. Wie es den Bewohnern geht und wie hoch der Schaden ist.

Vier Bewohner des Hauses mussten von den Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Vier Bewohner des Hauses mussten von den Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. (Symbolbild)

Mengen (dpa/lsw) - Ein 36-Jähriger ist bei einem Brand in einem Wohnhaus in Mengen (Landkreis Sigmaringen) verletzt worden. Insgesamt befanden sich zwölf Bewohner im Gebäude als der Brand ausbrach, wie ein Polizeisprecher mitteilte. 

Demnach konnten sich acht von ihnen am Morgen selbstständig ins Freie retten. Vier weitere mussten von den Einsatzkräften geborgen werden. Ein 36 Jahre alter Mann wurde mit einer Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht.

Die Löscharbeiten dauern weiter an. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mindestens eine halbe Million Euro. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar.

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