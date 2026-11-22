Wohnung brennt komplett aus – Polizei nimmt Bewohner fest
Abends zerstört ein Brand eine Wohnung im Gallus. Die Polizei stellt vor Ort erste Ermittlungen an - und nimmt daraufhin den Bewohner fest.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einer Wohnung in Frankfurt am Main hat die Polizei den 36 Jahre alten Bewohner festgenommen. Der Mann stehe im Verdacht, selbst für das Feuer am Samstag verantwortlich gewesen zu sein, teilten die Beamten mit. Ein Polizist atmete vor Ort Rauchgase ein und verletzte sich dadurch leicht. Außerdem soll der Bewohner zuvor in einen Streit mit einem 45-Jährigen geraten sein, der dabei leichte Verletzungen am Kopf erlitt.
Die Wohnung brannte am Abend komplett aus. Einer ersten Schätzung zufolge liege der Schaden im unteren sechsstelligen Bereich, hieß es von der Polizei. Der Verdacht gegen den 36-Jährigen hatte sich demnach nach ersten Ermittlungen vor Ort ergeben. Er solle nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.