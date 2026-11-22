Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einer Wohnung in Frankfurt am Main hat die Polizei den 36 Jahre alten Bewohner festgenommen. Der Mann stehe im Verdacht, selbst für das Feuer am Samstag verantwortlich gewesen zu sein, teilten die Beamten mit. Ein Polizist atmete vor Ort Rauchgase ein und verletzte sich dadurch leicht. Außerdem soll der Bewohner zuvor in einen Streit mit einem 45-Jährigen geraten sein, der dabei leichte Verletzungen am Kopf erlitt.