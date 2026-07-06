Wohnung in Kassel geht in Flammen auf - ein Todesopfer
Am Mittag wird die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand gerufen. Mehrere Menschen können aus dem Haus gerettet werden - für eine Person kommt jede Hilfe zu spät.
Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in Kassel ist eine Person ums Leben gekommen. Wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte, brach das Feuer am Mittag im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus. Die Identität und das Geschlecht der gestorbenen Person seien bislang noch unklar, hieß es.
Mehrere Bewohner des Hauses wurden den Angaben zufolge von der Feuerwehr nach draußen gebracht. Erst nach Abschluss der Löscharbeiten sei die tote Person gefunden worden, hieß es von der Polizei. Die Brandursache ist noch unklar.