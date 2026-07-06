Brandursache unklar

Wohnung in Kassel geht in Flammen auf - ein Todesopfer

Am Mittag wird die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand gerufen. Mehrere Menschen können aus dem Haus gerettet werden - für eine Person kommt jede Hilfe zu spät.

Die Identität der verstorbenen Person ist laut Polizei noch unklar. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Die Identität der verstorbenen Person ist laut Polizei noch unklar. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in Kassel ist eine Person ums Leben gekommen. Wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte, brach das Feuer am Mittag im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus. Die Identität und das Geschlecht der gestorbenen Person seien bislang noch unklar, hieß es.

Mehrere Bewohner des Hauses wurden den Angaben zufolge von der Feuerwehr nach draußen gebracht. Erst nach Abschluss der Löscharbeiten sei die tote Person gefunden worden, hieß es von der Polizei. Die Brandursache ist noch unklar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Einsatzkräfte finden toten Menschen bei Wohnungsbrand
Brände

Einsatzkräfte finden toten Menschen bei Wohnungsbrand

Im Dachgeschoss eines brennenden Hauses entdecken Feuerwehrleute eine tote Person. Viele Details sind noch unklar.

05.07.2026

Person bei Wohnungsbrand über Drehleiter gerettet
Brände

Person bei Wohnungsbrand über Drehleiter gerettet

Am Abend kommt es zu einem Feuer in einer Wohnung. Da das Treppenhaus komplett verraucht ist, bringt die Feuerwehr eine Person über eine Drehleiter in Sicherheit und verhindert Schlimmeres.

17.05.2026

Nach Wohnungsbrand: Todesopfer ist identifiziert
Tödlicher Wohnungsbrand

Nach Wohnungsbrand: Todesopfer ist identifiziert

Als die Feuerwehr am Brandort eintrifft, steht die Wohnung bereits in Flammen. Nach den Löscharbeiten machen die Rettungskräfte eine schreckliche Entdeckung.

15.01.2026

Ein Todesopfer bei Wohnungsbrand in Kassel
Notfälle

Ein Todesopfer bei Wohnungsbrand in Kassel

In einem Wohn- und Geschäftshaus in der nordhessischen Stadt bricht ein Feuer aus. Für eine Person kommt jede Hilfe zu spät.

01.07.2025

Frau bei Wohnungsbrand leicht verletzt
Feuerwehreinsatz

Frau bei Wohnungsbrand leicht verletzt

Anfangs gehen die Helfer davon aus, dass sich eine Person in der Wohnung befindet. Vor Ort stellte sich die Situation aber anders dar.

05.04.2025