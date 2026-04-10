Wolken und etwas Regen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Der Tag in Hessen beginnt wolkig. Letzte Schauer im Osten ziehen dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach zufolge rasch ab. Bei Höchstwerten zwischen 12 und 16 Grad werde es etwas kühler. In der Nacht zum Samstag ist in Tallagen in Nord- und Osthessen in Bodennähe Frost möglich.

Besser sind die Aussichten am Samstag mit frühlingshaften Temperaturen bis zu 23 Grad in Südhessen. Es wird den Meteorologen zufolge heiter bis sonnig und Regen ist nicht zu erwarten. In Nordhessen steigen die Temperaturen auf bis zu 17 Grad. Der Sonntag werde wieder kühler bei Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad. Es werde stark bewölkt bis bedeckt und am Vormittag könne es auch Regen geben.