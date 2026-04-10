Aussichten

Wolken und etwas Regen in Hessen

Nach Wolken und niedrigeren Temperaturen kommt am Samstag der Frühling zurück. Es gibt Eisdielenwetter im Süden.

Am Samstag wieder mildes Wetter. (Archivbild) Foto: Sascha Ditscher/dpa
Am Samstag wieder mildes Wetter. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Der Tag in Hessen beginnt wolkig. Letzte Schauer im Osten ziehen dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach zufolge rasch ab. Bei Höchstwerten zwischen 12 und 16 Grad werde es etwas kühler. In der Nacht zum Samstag ist in Tallagen in Nord- und Osthessen in Bodennähe Frost möglich.

Besser sind die Aussichten am Samstag mit frühlingshaften Temperaturen bis zu 23 Grad in Südhessen. Es wird den Meteorologen zufolge heiter bis sonnig und Regen ist nicht zu erwarten. In Nordhessen steigen die Temperaturen auf bis zu 17 Grad. Der Sonntag werde wieder kühler bei Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad. Es werde stark bewölkt bis bedeckt und am Vormittag könne es auch Regen geben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sonniger Sonntag lockt mit frühlingshaften Temperaturen
Wetter

Sonniger Sonntag lockt mit frühlingshaften Temperaturen

Vielerorts sonnige Aussichten fürs Wochenende in Hessen: Nach einzelnen Schauern am Samstag lockt der Sonntag mit frühlingshaften Temperaturen und viel Sonnenschein.

21.03.2026

Wolken und vereinzelt Regen in kommenden Tagen
Aussichten

Wolken und vereinzelt Regen in kommenden Tagen

Das Wetter bleibt trüb zum Wochenende hin. Die Menschen in Hessen müssen sich mitunter auf Sprühregen einstellen.

09.10.2025

Wolken und Regen in Hessen - Temperaturen über 20 Grad
Wetter

Wolken und Regen in Hessen - Temperaturen über 20 Grad

Das Osterwochenende bringt Regen, Gewitter, ein wenig Sonne - und milde Temperaturen.

18.04.2025

Ausflugswetter adé: Es wird kühler, wolkig und nass
Aussichten

Ausflugswetter adé: Es wird kühler, wolkig und nass

Nach einem sonnigen Frühlings-Wochenende bringt die neue Woche Wolken, sinkende Temperaturen und in höheren Lagen möglicherweise sogar Schnee und Glätte.

09.03.2025

Prognose

Wolken, Regen, Sonne: Am Osterwochenende ist alles dabei

Ist ein Osterspaziergang im Frühlingssonnenschein am Wochenende möglich? Und wie entwickeln sich die Temperaturen? Was der Deutsche Wetterdienst ankündigt.

07.04.2023