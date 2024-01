Wolkige Tage in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Zu Beginn der neuen Woche bleibt es in Hessen meist niederschlagsfrei, jedoch ziehen Wolken auf. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag vorhersagte, ist es am Montag bei Temperaturen von 4 bis 10 Grad noch heiter. Es weht schwacher Wind aus dem Süden. In der Nacht kühlt es auf plus 4 bis minus 2 Grad ab.