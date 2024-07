Wunsch und Wirklichkeit liegen bei Kita-Zeiten auseinander

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwischen den Wünschen der Eltern und dem Betreuungsangebot in Kitas klafft eine große Lücke. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat berechnet: Bei 32,5 Prozent aller Familien mit Kindern unter drei Jahren besteht in Hessen ein zusätzlicher Betreuungsbedarf von mindestens fünf Wochenstunden. Bei Familien mit Kindern über drei Jahren wünschen sich sogar 47,8 Prozent in Hessen eine längere Betreuung.