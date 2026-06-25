Soziales

Zahl der Wohngeld-Empfänger gestiegen

In Hessen erhielten 2025 rund 86.400 Haushalte Wohngeld – das sind knapp 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Viele Rentnerinnen und Rentner bekommen die staatliche Unterstützung.

In 84.800 Haushalten erhielten alle Haushaltsmitglieder die Unterstützung. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa
In 84.800 Haushalten erhielten alle Haushaltsmitglieder die Unterstützung. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen sind 2025 deutlich mehr Haushalte vom Staat mit Wohngeld unterstützt worden als noch ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte, bezogen Ende Dezember rund 86.400 Haushalte Wohngeld - knapp 10 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. 

Wenn das Einkommen eines privaten Haushalts nicht ausreicht, um die Kosten für die Wohnung zu tragen, kann Wohngeld beantragt werden. Es wird für Mieter als Mietzuschuss und für Inhaber von Wohneigentum als Lastenzuschuss gewährt.

84.800 Haushalte (98,1 Prozent) galten 2025 als sogenannte reine Wohngeldhaushalte, in denen alle Haushaltsmitglieder die Unterstützung bekamen, wie das Landesamt erläuterte. In knapp der Hälfte dieser reinen Wohngeldhaushalte wohnten demnach Rentnerinnen und Rentner. Der durchschnittliche Wohngeldanspruch von reinen Wohngeldhaushalten lag bei 341 Euro pro Haushalt und Monat (2024: 334 Euro).

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