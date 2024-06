Zahl neu gebauter Wohnungen 2023 rückläufig

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen sind im Jahr 2023 rund 3,8 Prozent weniger neue Wohnungen fertig geworden als noch ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, entstanden insgesamt rund 18.000 Wohnungen in neuen Gebäuden. Der Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW südwest) mahnte, das Minus spiegele nur bedingt den Ernst der Lage wider. Der Effekt der zuletzt signifikant sinkenden Baugenehmigungen zeichne sich darin bisher nicht ab.