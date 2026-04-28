Gewalt in S-Bahn

Zahnprothese zerstört – Polizei sucht S-Bahn-Schläger

In einer S-Bahn von Ludwigsburg nach Kornwestheim wird ein 41-Jähriger von fünf Unbekannten angegriffen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die fünf Unbekannten schlugen auf den Mann in der S-Bahn ein. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die fünf Unbekannten schlugen auf den Mann in der S-Bahn ein. (Symbolbild)

Kornwestheim (dpa/lsw) - Fünf Unbekannte sind in einer S-Bahn von Ludwigsburg nach Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) auf einen 41-Jährigen losgegangen und haben durch die Schläge auch seine Zahnprothese zerstört. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Der 41-Jährige wurde demnach während der Fahrt am Montag zunächst verbal von fünf bislang unbekannten Menschen provoziert. Als der Mann auf die Provokationen einging, schlugen die Tatverdächtigen den Angaben zufolge gemeinschaftlich auf ihn ein und flüchteten unmittelbar nach der Tat. Laut Zeugenaussagen sollen die Verdächtigen männlich und etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein, wie es von der Polizei hieß.

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