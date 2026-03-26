Schneefall

Zehn Lastwagen stecken im Schnee fest – B31 gesperrt

Seit der Nacht geht auf der B31 bei Hinterzarten nichts mehr: Mehrere Lastwagen hängen im Schnee fest. Was bedeutet das für Autofahrer?

Im Schwarzwald hat es in der Nacht zum Donnerstag wieder geschneit. Foto: Silas Stein/dpa
Im Schwarzwald hat es in der Nacht zum Donnerstag wieder geschneit.

Hinterzarten (dpa/lsw) - Aufgrund mehrerer im Schnee steckengebliebener Lastwagen ist die Bundesstraße 31 bei Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) aktuell gesperrt. Die Sperrung auf Höhe der Kreuzfelsenkurve bei der Ravennaschlucht sei notwendig, damit ein Räumfahrzeug die liegengebliebenen Schlepper befreien könne, sagte eine Polizeisprecherin. Den Angaben zufolge blockieren etwa zehn Lastwagen bereits seit den frühen Nachtstunden den Verkehr auf der Strecke zwischen Titisee-Neustadt und Freiburg.

Die Kreuzfelsenkurve ist ein empfindliches Nadelöhr im Verkehr zwischen dem Schwarzwald und Freiburg: «Wenn es stärker schneit, geht da nichts mehr», sagte die Polizeisprecherin. Zu Unfällen sei es bislang jedoch nicht gekommen. Ob einzelne Lastwagen abgeschleppt werden müssen, ist noch unklar.

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