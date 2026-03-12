Zimmermann folgt bei Kickers Offenbach auf Glibo
Der vom Klassenerhalt bedrohte Regionalligist hat bis Saisonende einen neuen Trainer gefunden. Der soll den Abstieg des Vierligisten verhindern.
Offenbach (dpa/lhe) - Mark Zimmermann soll Kickers Offenbach vor dem Sturz in die fünfte Liga bewahren. Wie der Fußball-Regionalligist mitteilte, übernimmt der 52-Jährige die Mannschaft ab sofort bis zum Saisonende. Er folgt damit auf Kristjan Glibo, von dem sich der OFC wegen der sportlichen Talfahrt bis auf einen Abstiegsplatz erst am Wochenanfang getrennt hatte.
«Mark steht für Bodenständigkeit, Ehrgeiz, Kommunikation und Stabilität, was unserer Mannschaft sehr guttun wird», sagte Sportgeschäftsführer Martin Pieckenhagen. Der Verein freue sich, in einer sportlich herausfordernden Phase so schnell eine passende Lösung gefunden zu haben.
Zimmermann arbeitete zuletzt in der Saison 2024/25 beim Regionalligisten Hallescher FC. Zudem verfügt er über viele Jahre Erfahrung im deutschen Profifußball. So schaffte der frühere Bundesliga-Stürmer unter anderem 2016 mit Carl-Zeiss Jena den Aufstieg in die 3. Liga. Beim 1. FC Köln arbeitete er vier Jahre als Chefcoach der 2. Mannschaft.