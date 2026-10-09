Zu schnell unterwegs - Autofahrer stirbt bei Wurmlingen
Ein 24-Jähriger ist mit seinem Wagen auf einer Bundesstraße unterwegs - und verunglückt in einer Kurve schwer. Rettungskräfte können nur noch seiner Beifahrerin helfen.
Wurmlingen (dpa/lsw) - Ein 24-Jähriger ist bei Wurmlingen im Landkreis Tuttlingen tödlich verunglückt. Der junge Mann war am Donnerstagabend mit seinem Auto in einer Kurve von der Bundesstraße 12 abgekommen und gegen einen Carport geprallt, wie die Polizei mitteilte. Dabei überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen.
Rettungskräfte befreiten den Fahrer und seine 23-jährige Beifahrerin aus dem Auto. Der 24-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Seine Begleiterin wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann zu schnell unterwegs.