Zu wenig für Europa: Frankfurts «verlorene Punkte»

Hamburg (dpa) - Nur ein Punkt beim Abstiegskandidaten FC St. Pauli: Das war für die hohen Ansprüche von Eintracht Frankfurt zu wenig. «Wir sind Eintracht Frankfurt. Wir wollen immer gewinnen. Deshalb sind das im Endeffekt zwei verlorene Punkte», sagte Abwehrspieler Nnamdi Collins nach dem 0:0 beim neuen Tabellen-16. aus Hamburg. St. Pauli sei ein Gegner, «der nicht so hoch ist in der Tabelle. Und wir wollen noch nach Europa», so Collins. «Aber wenn man sich den Spielverlauf anschaut, kann man auch nicht sagen: Das ist komplett unverdient und komplett Katastrophe.»

Auch Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche ärgerte sich über die verpasste Gelegenheit, wieder näher an den Tabellensechsten Bayer Leverkusen heranzukommen. So bleibt es beim Rückstand von neun Punkten. «Wenn man den Spieltag sieht, hätten wir natürlich lieber die drei Punkte geholt. Von daher muss man sagen, dass wir heute zwei Punkte verloren haben», sagte er.

Riera verteidigt seine Spieler

Der neue Eintracht-Trainer Albert Riera bewerte das Spiel sehr differenziert. Auch der Spanier war nicht zufrieden mit Leistung und Ergebnis. Aber er verwies darauf, dass es nach gerade einmal fünf Bundesliga-Spielen unter seiner Führung noch dauern würde, bis die Mannschaft so spielt, wie er sich das vorstellt.

«Wir müssen es deutlich besser machen mit dem Ball. Das ist die Realität», sagte Riera. «Wenn jeder Spieler drei Kontakte hat, wenn er den Ball spielt - drei Kontakte, drei Kontakte, drei Kontakte: Dann kannst du den Gegner nicht überraschen.» Der Trainer hat andere Vorstellungen. «Wir trainieren das. Und ich bin sicher, dass wir das besser machen werden in der Zukunft.»

Riera: «Ich verlange viel. Das braucht Zeit»