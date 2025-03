Zukunftscampus soll Hessens Digitalbranche aufblühen lassen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein neuer «Zukunftscampus Bertramshof» soll in Frankfurt als Zentrum für digitale Innovationen Hessens IT-Branche beflügeln. Damit «schaffen wir einen analogen Ort, an dem digitale Innovation entsteht, Wissen gebündelt und neue Technologien vorangetrieben werden, die unseren Wohlstand auch in Zukunft sichern sollen», erklärte die hessische Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU). «Hier vernetzen wir die klügsten Köpfe aus Wirtschaft, Forschung, Finanzbranche und Start-ups, um Hessens Digitalbranche an die europäische Spitze zu führen.»