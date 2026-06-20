Bundesstraße 27

Zusammenstoß beim Überholen – zwei Schwerverletzte

Ein Auto kollidiert mit einem Sportwagen – mit schwerwiegenden Folgen für die Insassen. Auch der Sachschaden ist hoch.

Die Bundesstraße wurde für die Reinigungsarbeiten teils komplett gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Bundesstraße wurde für die Reinigungsarbeiten teils komplett gesperrt. (Symbolbild)

Hechingen (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Sportwagen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der 45-jährige Autofahrer soll beim Überholen auf der Bundesstraße 27 bei Hechingen (Zollernalbkreis) den von hinten kommenden Sportwagen übersehen haben, wie die Polizei mitteilte. 

Bei dem Zusammenprall wurden demnach der 41-jährige Sportwagenfahrer und seine 38 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Beide kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Am Sportwagen entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 300.000 Euro, am Auto von etwa 20.000 Euro. Die Bundesstraße in Richtung Balingen wurde für die Reinigungsarbeiten zeitweise komplett gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauerten mehr als drei Stunden.

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