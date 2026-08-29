Unfall

Zusammenstoß mit Streifenwagen - zwei Polizisten verletzt

Nach einem Unfall auf einer Landstraße bei Erlensee müssen zwei Polizisten im Krankenhaus behandelt werden. Auch die Fahrerin wird untersucht.

Zwei Polizisten in dem Streifenwagen wurden verletzt. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Zwei Polizisten in dem Streifenwagen wurden verletzt. (Symbolbild)

Erlensee (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen sind zwei Polizisten leicht verletzt worden. Eine 24 Jahre alte Fahrerin habe den Streifenwagen beim Abbiegen übersehen, teilte die Polizei mit. Beide Polizisten seien nach dem Zusammenstoß auf einer Landstraße bei Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) in einem Krankenhaus behandelt worden. Auch die 24-Jährige sei vorsorglich untersucht worden, hieß es.

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