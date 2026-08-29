Zusammenstoß mit Streifenwagen - zwei Polizisten verletzt

Erlensee (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen sind zwei Polizisten leicht verletzt worden. Eine 24 Jahre alte Fahrerin habe den Streifenwagen beim Abbiegen übersehen, teilte die Polizei mit. Beide Polizisten seien nach dem Zusammenstoß auf einer Landstraße bei Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) in einem Krankenhaus behandelt worden. Auch die 24-Jährige sei vorsorglich untersucht worden, hieß es.