Zollernalbkreis

Zwei 15-Jährige bei Mofa-Unfall schwer verletzt

Kollision an einer Kreuzung: Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hat die Mofa-Fahrerin einem Autofahrer die Vorfahrt genommen.

Die beiden Jugendlichen wurden in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die beiden Jugendlichen wurden in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)

Winterlingen (dpa/lsw) - Zwei 15 Jahre alte Jugendliche auf einem Mofa sind bei einem Unfall in Winterlingen (Zollernalbkreis) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Demnach war die 15 Jahre alte Mofa-Fahrerin am Freitagnachmittag mit ihrer gleichaltrigen Mitfahrerin unterwegs. Die Fahrerin habe an einer Kreuzung einem 63 Jahre alten Autofahrer die Vorfahrt genommen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Mofa-Fahrerin und ihre Sozia wurden auf die Fahrbahn geschleudert. Der Autofahrer blieb unverletzt. 

An Auto und Mofa entstand ein Schaden von insgesamt rund 11.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

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