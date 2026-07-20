Unfall mit sieben Verletzten

Zwei Autos stoßen zusammen – vier Menschen schwer verletzt

Nach einem Zusammenstoß werden zwei Autos von der Straße geschleudert. Vier Menschen werden schwer verletzt, drei weitere leicht.

Bei einem Unfall im Landkreis Karlsruhe wurden sieben Menschen verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Bei einem Unfall im Landkreis Karlsruhe wurden sieben Menschen verletzt. (Symbolbild)

Malsch (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos sind bei Malsch (Landkreis Karlsruhe) vier Menschen schwer verletzt worden. Drei weitere Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte ein 23-jähriger Fahrer am Samstagabend wohl auf Höhe einer Behelfsausfahrt abbiegen, nachdem der Wagen eines 26-Jährigen gerade zum Überholvorgang angesetzt hatte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Das Auto des 23-Jährigen wurde nach Angaben der Polizei über die Straße geschleudert, prallte gegen mehrere Planken und kam letztlich im Grünstreifen zum Stehen. Der andere Wagen wurde nach links auf einen Acker abgewiesen. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser.

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