Zwei Autos stoßen zusammen – vier Menschen schwer verletzt

Malsch (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos sind bei Malsch (Landkreis Karlsruhe) vier Menschen schwer verletzt worden. Drei weitere Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte ein 23-jähriger Fahrer am Samstagabend wohl auf Höhe einer Behelfsausfahrt abbiegen, nachdem der Wagen eines 26-Jährigen gerade zum Überholvorgang angesetzt hatte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.