Brände

Zwei Feuerwehrleute bei Brand in Wohnhaus verletzt

Nach einem Einsatz in Südhessen muss ein Feuerwehrmann ins Krankenhaus. Er und ein Kollege atmen Rauchgase ein.

Die Feuerwehr löschte einen Brand im südhessischen Groß-Rohrheim. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr löschte einen Brand im südhessischen Groß-Rohrheim. (Symbolbild)

Groß-Rohrheim (dpa/lhe) - Zwei Feuerwehrleute sind bei einem Einsatz im südhessischen Groß-Rohrheim leicht verletzt worden. Sie atmeten Rauchgase ein, wie die Polizei mitteilt. Das Feuer war am Freitagabend kurz vor Mitternacht gemeldet worden, es brannte im Keller eines Wohnhauses im Bereich einer Waschmaschine.

Die Feuerwehr konnte den Brand den Angaben zufolge schnell löschen. Einer der Verletzten konnte nach einer Untersuchung vor Ort entlassen werden, der andere musste im Krankenhaus versorgt werden. 

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens könnten aktuell keine Angaben gemacht werden, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauerten an.

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