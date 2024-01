Hanau (dpa/lhe) - Zwei Kunden sind in einem Dönerladen in Hanau eingeschlossen worden. Laut Angaben der beiden Männer seien sie auf der Toilette gewesen und vom Besitzer wohl vergessen worden, teilte die Polizei in Offenbach am Mittwoch mit. Dieser habe seinen Laden abgesperrt. Die Männer riefen am späten Dienstagabend den Notruf. Nach rund 20 Minuten fanden die Polizeibeamten den Lokalbesitzer, dieser befreite seine Gäste.