Zwei Leichtverletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bebra-Breitenbach (dpa/lhe) - Zwei Menschen sind beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bebra-Breitenbach (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) leicht verletzt worden. Es brannte in einer Erdgeschosswohnung, teilte ein Sprecher der Polizei am frühen Montagmorgen mit. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von 20.000 Euro.