Zwei Leichtverletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus
Ein Holzbalken nahe einem frei stehenden Kamin fängt Feuer. Die Feuerwehr rückt in der Nacht zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus aus.
Bebra-Breitenbach (dpa/lhe) - Zwei Menschen sind beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bebra-Breitenbach (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) leicht verletzt worden. Es brannte in einer Erdgeschosswohnung, teilte ein Sprecher der Polizei am frühen Montagmorgen mit. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von 20.000 Euro.
Gegen 03.10 Uhr rückte die Feuerwehr nach Angaben der Polizei aus. In der Wohnung habe ein Holzbalken Feuer gefangen, der zu nah an einem frei stehenden Kamin positioniert war. Die Leichtverletzten hätten Rauchgas eingeatmet. Sie wurden vorsorglich untersucht.