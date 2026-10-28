Zwei Mädchen belästigt? Taxifahrer in U-Haft

Stuttgart/Reutlingen (dpa/lsw) - Ein Taxifahrer soll in Stuttgart zwei 16 Jahre alte Mädchen während einer Fahrt sexuell belästigt haben. Der 30-Jährige wurde festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der Mann soll am 12. September die Hand einer der Jugendlichen auf seinen Genitalbereich gelegt und sie gegen ihren Willen unsittlich berührt haben. Am Ende der Fahrt soll er das andere Mädchen gegen dessen Willen geküsst haben.

Die Ermittlungen führten die Polizei zu dem 30-Jährigen, der am Montag bei sich zu Hause in Reutlingen festgenommen wurde. Am Dienstag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.