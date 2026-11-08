Zwei Männer in Frankfurt mit Messer verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Frankfurter Innenstadt sind zwei Männer im Alter von 22 und 18 Jahren mit einem Messer verletzt worden. Die Suche nach den Tätern läuft, wie die Polizei mitteilte.

Demnach seien die beiden Männer am Samstagabend gegen 21.45 Uhr in einem Auto unterwegs gewesen als eine Gruppe von vier Männern die Fahrbahn an einer Kreuzung habe überqueren wollen. Der 22-Jährige und der 18-Jährige hätten angehalten und seien aus dem Fahrzeug ausgestiegen. Die zunächst verbale Auseinandersetzung sei im weiteren Verlauf körperlich geworden. Eine bislang unbekannte Person aus der Gruppe habe dabei ein Messer eingesetzt.