Zwei Männer in Frankfurt mit Messer verletzt
In der Frankfurter Innenstadt eskaliert ein Streit zwischen den Insassen eines Autos und vier Fußgängern. Eine Person zückt ein Messer - anschließend fliehen die Tatverdächtigen. Die Fahndung läuft.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Frankfurter Innenstadt sind zwei Männer im Alter von 22 und 18 Jahren mit einem Messer verletzt worden. Die Suche nach den Tätern läuft, wie die Polizei mitteilte.
Demnach seien die beiden Männer am Samstagabend gegen 21.45 Uhr in einem Auto unterwegs gewesen als eine Gruppe von vier Männern die Fahrbahn an einer Kreuzung habe überqueren wollen. Der 22-Jährige und der 18-Jährige hätten angehalten und seien aus dem Fahrzeug ausgestiegen. Die zunächst verbale Auseinandersetzung sei im weiteren Verlauf körperlich geworden. Eine bislang unbekannte Person aus der Gruppe habe dabei ein Messer eingesetzt.
Der 22-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei eine Schnittverletzung am Arm, der 18-Jährige am Rücken. Die dunkel gekleideten Tatverdächtigen seien anschließend vom Tatort geflüchtet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.