Zwei Menschen bei Brand auf Lkw in Gießen verletzt
Ein Lkw ist für Fahrbahnmarkierungen im Einsatz. Plötzlich kommt es zu einem Feuer, es folgt eine Verpuffung. Eine Gasflasche explodiert.
Gießen (dpa/lhe) - Zwei Menschen sind bei einem Brand und einer Verpuffung auf einem Lastwagen in Gießen verletzt worden. Das Fahrzeug sei in der Nähe des Ludwigsplatzes für Fahrbahnmarkierungen eingesetzt worden, teilte die Polizei mit. «Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet ein auf dem Fahrzeug transportierter Werkstoff in Brand.»
Anschließend sei es zu einer Verpuffung gekommen, auch eine Gasflasche auf dem Lkw sei explodiert. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Fahrzeuge und Gebäude verhindern können. Ein 31-jähriger Mitarbeiter habe sich zum Zeitpunkt der Verpuffung direkt neben dem Lkw befunden. Er sei mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, diese seien jedoch nicht lebensbedrohlich.
Ein weiterer Mitarbeiter sei mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Wieso das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.