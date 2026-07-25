Zwei Menschen bei Motorradunfall schwer verletzt

Bergatreute (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem Motorradunfall auf einer Landstraße im Kreis Ravensburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu dem Unfall, als eine 65 Jahre alte Motorradfahrerin mit ihrer Maschine nach links abbiegen wollten und dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersah. Durch die Wucht des Aufpralls auf der Landstraße bei Bergatreute wurden die beiden Biker schwer verletzt und von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht.