Brände

Zwei Menschen bei Wohnungsbrand in Bruchsal leicht verletzt

Ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung in Bruchsal hat zwei Menschen leicht verletzt. Wie groß der Schaden ist und was bislang zur Ursache bekannt ist.

Es gab einen hohen Schaden bei dem Wohnungsbrand. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Es gab einen hohen Schaden bei dem Wohnungsbrand. (Archivbild)

Bruchsal (dpa) - Bei einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) sind zwei der drei Bewohner leicht verletzt worden. Sie erlitten eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei berichtete. Der Brand, der am Dienstagabend ausgebrochen war, konnte gelöscht werden, bevor er auf weitere Wohnungen übergriff. Der entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 250.000 Euro. Die Ursache ist noch unklar.

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