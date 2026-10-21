Zwei Menschen bei Wohnungsbrand in Bruchsal leicht verletzt

Bruchsal (dpa) - Bei einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) sind zwei der drei Bewohner leicht verletzt worden. Sie erlitten eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei berichtete. Der Brand, der am Dienstagabend ausgebrochen war, konnte gelöscht werden, bevor er auf weitere Wohnungen übergriff. Der entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 250.000 Euro. Die Ursache ist noch unklar.