Glücksspiel

Zwei Millionen aus dem Eurojackpot gehen nach Hessen

Mit zehn Euro Einsatz hat eine Person aus dem Rhein-Main-Gebiet 2,35 Millionen gewonnen. Vorausgesetzt, er oder sie hat die Quittung aufbewahrt.

Der Eurojackpot wurde am Freitag in Helsinki gezogen. (Symbolbild) Foto: Shireen Broszies/dpa
Der Eurojackpot wurde am Freitag in Helsinki gezogen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Aus dem Eurojackpot gehen 2,35 Millionen Euro nach Hessen. Bei der Ziehung am Freitag in Helsinki gewann ein noch anonymer Tipper oder eine Tipperin 2.351.253,50 Millionen Euro, wie Lotto Hessen mitteilte. 

Von den Gewinnzahlen - 5, 34, 35, 42 und 46 sowie den beiden Eurozahlen 3 und 5 - fehlte dem Hessen oder der Hessin nur die zweite Superzahl: statt der 5 tippte er oder sie die 7. Die Zahlen wurden ohne Kundenkarte anonym in einer Verkaufsstelle im Rhein-Main-Gebiet getippt. Der Einsatz betrug 10 Euro. Lotto Hessen hofft, dass der Glückspilz sich meldet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eurojackpot: Über 70 Millionen Euro gehen nach NRW
Glücksspiel

Eurojackpot: Über 70 Millionen Euro gehen nach NRW

Die Zahlen 5, 15, 18, 20, 35 trafen ins Schwarze: Ein Glückspilz aus NRW hat beim Eurojackpot eine große Millionensumme abgeräumt.

31.03.2026

Eurojackpot geknackt: 54 Millionen Euro gehen nach NRW
Glücksspiel

Eurojackpot geknackt: 54 Millionen Euro gehen nach NRW

Ein satter Millionengewinn fällt auf einen Eurojackpot-Schein aus Deutschland.

07.11.2025

Eurojackpot mit knapp 70 Millionen Euro geht nach Hessen
Erneut hoher Gewinn

Eurojackpot mit knapp 70 Millionen Euro geht nach Hessen

Ein Lottogewinn in zweistelliger Millionenhöhe geht nach Hessen. Wohin genau, ist noch nicht bekannt. Zuletzt dauerte es Monate, bis der Gewinner sich meldete.

18.10.2025

Glücksspiel

Mittelhesse gewinnt rund 30,5 Millionen Euro im Lotto

Als einziger Tipper in 19 Ländern kreuzt ein Mann aus Hessen die richtigen Zahlen an und knackt den Eurojackpot. Er erzielt den achthöchsten Lottogewinn, der im Bundesland bisher erreicht wurde.

10.03.2024

Glücksspiel

Rund 2,35 Millionen Euro aus Eurojackpot gehen nach Hessen

30.12.2023