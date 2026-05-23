Zwei Millionen aus dem Eurojackpot gehen nach Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Aus dem Eurojackpot gehen 2,35 Millionen Euro nach Hessen. Bei der Ziehung am Freitag in Helsinki gewann ein noch anonymer Tipper oder eine Tipperin 2.351.253,50 Millionen Euro, wie Lotto Hessen mitteilte.

Von den Gewinnzahlen - 5, 34, 35, 42 und 46 sowie den beiden Eurozahlen 3 und 5 - fehlte dem Hessen oder der Hessin nur die zweite Superzahl: statt der 5 tippte er oder sie die 7. Die Zahlen wurden ohne Kundenkarte anonym in einer Verkaufsstelle im Rhein-Main-Gebiet getippt. Der Einsatz betrug 10 Euro. Lotto Hessen hofft, dass der Glückspilz sich meldet.