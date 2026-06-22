Zwei Polizisten beim Hessentag in Fulda verletzt
Der Hessentag in Fulda blieb laut Polizei überwiegend friedlich – dennoch gab es Zwischenfälle: Zwei Männer müssen sich nach Auseinandersetzungen mit der Polizei strafrechtlich verantworten.
Fulda (dpa/lhe) - Zum Ausklang des Hessentags in Fulda haben die Menschen beim großen Umzug ausgelassen gefeiert - doch es hat nach Polizeiangaben auch einzelne Zwischenfälle gegeben. Dabei seien in einem Fall zwei Polizisten leicht verletzt worden. Ein 81-Jähriger hatte den Angaben zufolge mehrfach versucht, einen abgesperrten Bereich an der Ehrentribüne zu betreten. Als Einsatzkräfte ihn daran hinderten, mischte sich laut Polizei dessen 53 Jahre alter Sohn ein.
Beide Männer wurden daraufhin vorübergehend in Gewahrsam genommen. Während der polizeilichen Maßnahmen habe der 53-Jährige Widerstand geleistet, teilte die Polizei mit. Dabei seien zwei Beamte leicht verletzt worden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der 81-Jährige erlitt nach Polizeiangaben bei einem Sturz leichte Verletzungen.
Zu einem weiteren Polizeieinsatz kam es ebenfalls an der Ehrentribüne. Ein 60-jähriger Mann soll Einsatzkräfte bedroht und beleidigt haben. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.