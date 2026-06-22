Festzug

Zwei Polizisten beim Hessentag in Fulda verletzt

Der Hessentag in Fulda blieb laut Polizei überwiegend friedlich – dennoch gab es Zwischenfälle: Zwei Männer müssen sich nach Auseinandersetzungen mit der Polizei strafrechtlich verantworten.

Zwei Polizisten sind beim Hessentag leicht verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Zwei Polizisten sind beim Hessentag leicht verletzt worden. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Zum Ausklang des Hessentags in Fulda haben die Menschen beim großen Umzug ausgelassen gefeiert - doch es hat nach Polizeiangaben auch einzelne Zwischenfälle gegeben. Dabei seien in einem Fall zwei Polizisten leicht verletzt worden. Ein 81-Jähriger hatte den Angaben zufolge mehrfach versucht, einen abgesperrten Bereich an der Ehrentribüne zu betreten. Als Einsatzkräfte ihn daran hinderten, mischte sich laut Polizei dessen 53 Jahre alter Sohn ein.

Beide Männer wurden daraufhin vorübergehend in Gewahrsam genommen. Während der polizeilichen Maßnahmen habe der 53-Jährige Widerstand geleistet, teilte die Polizei mit. Dabei seien zwei Beamte leicht verletzt worden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der 81-Jährige erlitt nach Polizeiangaben bei einem Sturz leichte Verletzungen.

Zu einem weiteren Polizeieinsatz kam es ebenfalls an der Ehrentribüne. Ein 60-jähriger Mann soll Einsatzkräfte bedroht und beleidigt haben. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bunter Festumzug beschließt Hessentag in Fulda
Landesfest

Bunter Festumzug beschließt Hessentag in Fulda

1,7 Kilometer voller Farben, Musik und Tradition: Was die Gastgeberin auf die Beine stellt – und wohin die Hessentagsfahne wandert.

21.06.2026

Trubel beim Hessentag in Fulda
Landesfest

Trubel beim Hessentag in Fulda

Musik, Feiern und viele Besucher: Beim Hessentag in Fulda herrscht gute Laune. Die Polizei spricht von einem bislang ruhigen Festwochenende.

14.06.2026

Sonne lockt Tausende zum Hessentag nach Fulda
Landesfest

Sonne lockt Tausende zum Hessentag nach Fulda

Sonnenschein sorgt für volle Straßen: Beim Hessentag in Fulda zieht es Tausende zu Konzerten, Familienaktionen und Highlights wie dem Breakdance-Wettbewerb. Viel Lob gibt es für das Ehrenamt.

13.06.2026

Silvesternacht in Hessen überwiegend friedlich
Silvesterfeiern

Silvesternacht in Hessen überwiegend friedlich

Der Jahreswechsel verläuft in Hessen weitgehend friedlich. Allerdings werden mehr als ein Dutzend Polizisten im Dienst verletzt. In Wiesbaden endet ein Streit in der Silvesternacht tödlich.

01.01.2026

Finale beim Hessentag: Festzug, Konzerte, Hitze
Bad Vilbel

Finale beim Hessentag: Festzug, Konzerte, Hitze

So schnell ist der 62. Hessentag vorbei: Bad Vilbel startet bei bis zu 36 Grad in die letzte Runde. Ein großes Highlight soll der Festzug am Mittag werden.

22.06.2025