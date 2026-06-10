Kein regulärer Unterricht

Zwei Schulen in Hessen wegen Schädling geschlossen

Als Schmetterling ist er unscheinbar – seine Raupen aber sind tückisch: Wegen Eichenprozessionsspinnern bleiben zwei Schulen in Bad Wildungen geschlossen. Eine Spezialfirma soll sich nun kümmern.

Die Brennhaare der Raupen können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. (Symbolbild) Foto: Philip Dulian/dpa
Die Brennhaare der Raupen können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. (Symbolbild)

Bad Wildungen (dpa/lhe) - Zwei Schulen im hessischen Bad Wildungen im Landkreis Waldeck-Frankenberg bleiben am Mittwoch wegen Schädlingsbefall geschlossen. «Auf dem gemeinsamen Schulgelände der Ense-Schule und der Mathias-Bauer-Schule in Bad Wildungen ist ein Befall mit Eichenprozessionsspinnern festgestellt worden», teilte der Landkreis mit. 

Für die Beseitigung der Raupen sei eine Spezialfirma beauftragt worden, das Gelände dürfe daher am Mittwoch nicht betreten werden. In beiden Schulen werde daher kein regulärer Unterricht stattfinden, in der Ense-Schule werde auf Distanzunterricht umgestiegen. 

Der Eichenprozessionsspinner stammt ursprünglich aus Südosteuropa. Noch vor wenigen Jahrzehnten kam er in Deutschland nur sehr selten vor. Inzwischen kommt es immer häufiger zu Massenvermehrungen der Nachtfalter. 

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«Eichenprozessionsspinner sind unscheinbare Nachtfalter, deren Raupen sich in typischen "Prozessionen" auf Eichenbäumen fortbewegen», so der Landkreis. Die Brennhaare der Raupen können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Ursache ist das Gift auf den Härchen der Larven.

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