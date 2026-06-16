Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Landstraße

Ransbach (dpa/lhe) - Zwei junge Männer sind in der Nacht zu heute bei einem Autounfall bei Ransbach (Kreis Hersfeld-Rotenburg) schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger sei mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in einem Straßengraben zum Stehen gekommen, teilte die Polizei mit. Er und sein 19 Jahre alter Beifahrer mussten mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Bei dem Fahrer habe es Anzeichen von Alkoholkonsum gegeben. Ihm wurde Blut abgenommen und sein Führerschein sichergestellt.