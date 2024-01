Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß am Donnerstag in Nordhessen sind zwei Autofahrer ums Leben gekommen. Bei Waldeck-Sachsenhausen wollte laut Polizei ein 66-jähriger Mann einen Lastwagen überholen und übersah vermutlich das entgegenkommende Auto. Dessen 41 Jahre alter Fahrer und der 66-Jährige starben noch am Unfallort auf der Bundesstraße 485 - beide eingeklemmt in ihren Fahrzeugen. Der Lkw-Fahrer, der noch ein Ausweichen nach rechts versucht hatte, kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden belief sich insgesamt auf etwa 80.000 Euro. Für die Ermittlungen schaltete die Polizei einen Sachverständigen ein.