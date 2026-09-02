Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

Bad Schönborn (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße sind zwei Frauen verletzt worden. Eine Autofahrerin war mit ihrem Wagen bei Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) auf die Gegenspur der B3 geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort sei sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, an dessen Steuer eine weitere Frau saß.