Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße
Eine Frau gerät mit ihrem Wagen auf die Gegenspur. Dort kommt ihr ein anderes Auto entgegen.
Bad Schönborn (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße sind zwei Frauen verletzt worden. Eine Autofahrerin war mit ihrem Wagen bei Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) auf die Gegenspur der B3 geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort sei sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, an dessen Steuer eine weitere Frau saß.
Durch die Wucht des Aufpralls sei die Frau, die auf die Gegenfahrbahn gefahren war, schwer verletzt worden. Die andere erlitt ebenfalls Verletzungen, zur Schwere konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch ein Rettungshubschrauber war demnach bei der Unfallstelle gelandet.