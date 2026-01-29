Zwei Verletzte bei Unfall mit Linienbussen

Esslingen (dpa/lsw) - Ein Überholmanöver eines Autofahrers hat bei Esslingen zu einem Unfall mit zwei Verletzten geführt und sehr hohen Sachschaden verursacht. Der 60-jährige Autofahrer versuchte gegen Mitternacht, einen Linienbus zu überholen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Linienbus, wie die Polizei mitteilte.

Der 35-jährige Fahrer des entgegenkommenden Busses und der Autofahrer wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Der zweite Busfahrer erlitt einen Schock. Die insgesamt 13 Fahrgäste blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.