Unfall auf der Bundesstraße

Zweijähriges Kind und Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Autofahrer will links abbiegen, als sein Wagen mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstößt. Dabei fliegen Holzscheite von einem Anhänger und treffen ein wartendes Fahrschulauto.

Die Bundesstraße 311 blieb nach dem Unfall drei Stunden komplett gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Bundesstraße 311 blieb nach dem Unfall drei Stunden komplett gesperrt. (Symbolbild)

Ertingen (dpa/lsw) - Ein zweijähriges Kind und ein 46 Jahre alter Autofahrer haben sich bei einem Unfall bei Ertingen (Landkreis Biberach) schwer verletzt. Zwei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen. Ein 42-Jähriger wollte am Donnerstagabend von der Bundesstraße 311 nach links abbiegen und übersah dabei nach Polizeiangaben einen entgegenkommenden Wagen mit einem Anhänger voller Brennholz. Die Autos stießen im Kreuzungsbereich frontal zusammen. Dabei flogen Holzscheite aus dem Anhänger und beschädigten ein wartendes Fahrschulauto.

Der schwer verletzte Mann und das Kind saßen im Auto mit dem Anhänger. Auch eine 41 Jahre alte Frau, die Mutter des Kindes, war mit im Wagen und wurde leicht verletzt. Der 42-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge blieb die Bundesstraße 311 drei Stunden komplett gesperrt. Die Polizei schätzte den Schaden auf 75.000 Euro.

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