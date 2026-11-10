Unfall

Zwölfjähriger flüchtet auf E-Scooter vor der Polizei

Er ignoriert die Anhaltesignale der Polizei und flüchtet. Dabei wird ein Auto der Beamten beschädigt. Wie die Fahrt endet.

Zu schnell und ohne Rücksicht: Ein Zwölfjähriger floh auf einem E-Scooter vor der Polizei. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Zu schnell und ohne Rücksicht: Ein Zwölfjähriger floh auf einem E-Scooter vor der Polizei. (Symbolbild)

Ebersbach (dpa/lsw) - Ein Zwölfjähriger ist auf einem E-Scooter vor der Polizei geflüchtet und hat dabei einen Unfall gebaut. Eine Streife bemerkte den Jungen am Montagmittag in Ebersbach (Kreis Göppingen) mit mutmaßlich über 20 Kilometer pro Stunde, also über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit für E-Scooter, wie die Polizei mitteilte. Der Zwölfjährige habe nicht auf Anhaltesignale reagiert. 

Nach ungefähr einem Kilometer überholte die Streife den Jungen auf dem E-Scooter laut Polizei und versuchte, ihn zu stoppen. Der Junge sei aber einfach vorbeigefahren und habe das Polizeiauto dabei beschädigt. 

Demnach fuhr er ungebremst weiter, bis er schließlich die Vorfahrt einer 57 Jahre alten Autofahrerin ignorierte und mit dem Auto zusammenstieß. Der Zwölfjährige sei zwar gestürzt, habe aber versucht, zu Fuß zu flüchten. Kurz darauf nahm ihn die Streife laut Polizei fest. Durch die Flucht sei ein Schaden von rund 5.000 Euro entstanden. Gegen den Jungen und seine Erziehungsberechtigten werde nun ermittelt.

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