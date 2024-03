Besucherrekord auf Eisbahn: 90 059 Schlittschuh-Cracks in Saison 2023/24

Rekord auf der Eisbahn in Heddesheim: Mit genau 90 059 Besucherinnen und Besuchern kamen in der Saison 2023/24 vom 1. November bis 10. März so viele Schlittschuh-Cracks wie nie zuvor zur beliebten Freizeiteinrichtung im Sportgebiet. „Plus 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das spricht für die Attraktivität der Anlage, die tolle Aussicht auf die Bergstraße, die besondere Atmosphäre beim Eislaufen an der frischen Luft unter freiem Himmel“, freut sich Bürgermeister Achim Weitz beim Pressetermin zum Saisonschluss. Trotzdem will er zusammen mit dem Gemeinderat im Herbst auf einer Klausurtagung über die künftige Konzeption der Eisbahn diskutieren. Bis dahin arbeitet eine Spezial-Beratungsfirma mögliche Szenarien aus.