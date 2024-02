Blaulicht-Einsatz in Weinheim: Wassermassen werden nach Rohrbruch auf B3 gespült

Die Brandschützer sind gemeinsam mit der Polizei zur Friedrichstraße ausgerückt, die an der Ecke zur B3 und zur Bismarckstraße gesperrt ist. Große Eile sei für die Feuerwehr auch deshalb geboten gewesen, weil womöglich Sachwerte von Anwohnern in Gefahr sind. Denn das Wasser floss auch in die anliegenden Immobilien. "Alle angrenzende Wohngebäude und auch Geschäfte in der Friedrichstraße sind von dem Wasserschaden betroffen", so der Feuerwehrkommandant. So stand das Wasser am Dienstagnachmittag knöchelhoch in der Tiefgarage desjenigen Wohnhauses, vor dem sich der Rohrbruch augenscheinlich ereignete.