Christian Awe zeigt in der Volksbank-Galerie tropfende Abstraktion

Wenn Christian Awe an die Leinwand geht, muss Farbe fließen, soll Energie sprühen, sichtbar werden und zum Bild erstarren. Dem künstlerischen Feuer verschafft er in Arbeiten aus den vergangenen fünf Jahren durch eine spezielle Nasstechnik Ausdruck. Seine expressiven großformatigen Wasserspiele in Acryl zogen am Dienstagabend die Besucher der Vernissage in der Galerie der Volksbank Kurpfalz in ihren Bann.