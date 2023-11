Daniela Flögel wird neue Leiterin des Kindergartens Herz Jesu

Die Dankesworte von Pfarrer Dr. Joachim Dauer, die von Eltern, Gemeindemitgliedern und Kindern gesprochenen Fürbitten und das Orgelspiel ihres Sohnes Kamil liegen Jolanta Porwolik noch in den Ohren. Am 21. November wurde ihr für 20 Jahre Leitung des katholischen Kindergartens Herz Jesu in einem Gottesdienst gedankt. Insgesamt 33 Jahre arbeitete sie in der Einrichtung, in der die in Kattowitz geborene Oberschlesierin Anfang der Neunzigerjahre mit einem Anerkennungspraktikum begann. Ab 1. Januar übernimmt Daniela Flögel (49) die Leitung des Herz-Jesu-Kindergartens.

Quereinsteigerinnen

Beide Frauen sind Quereinsteigerinnen. Jolanta Porwolik war in Polen Lehrerin an einer Grundschule und wechselte in das Erzieherinnen-Metier, als sie 1989 nach Weinheim kam. Daniela Flögel arbeitete zunächst bei Freudenberg in Weinheim als Kauffrau für Bürokommunikation und von 1996 bis 2007 bei der Berufsgenossenschaft in Heidelberg, ehe sie von 2013 bis 2015 die Ausbildung zur Erzieherin absolvierte und nach einem Anerkennungsjahr bei den Medikids Mannheim, einer Kindertagesstätte für Mitarbeiter des Uniklinikums Mannheim, beschäftigt wurde. Gut zwei Jahre war sie zuletzt dort auch stellvertretende Leiterin.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Ein Kindergarten mit Herz.

Nun übernimmt Daniela Flögel im Herz-Jesu-Kindergarten volle Leitungsverantwortung. Sechs Erzieherinnen – darunter eine Zusatzkraft – kümmern sich täglich von 7.30 bis 14 Uhr um die Kinder, die vorwiegend aus der Nordstadt zu Herz Jesu kommen.

Gesellschaftliche Aufgabe

Jolanta Porwolik wurde für ihre langjährige Kindergartenleitung von verschiedenen Seiten Dank und Anerkennung entgegengebracht. Vor ihr liegen verschiedene persönliche Dankschreiben von Eltern und Großeltern auf dem Schreibtisch. Die Bürgerstiftung Weinheim, der Verein der Freunde und Förderer der Kultur in Weinheim: Alle lobten das Engagement der Leiterin und die Zusammenarbeit mit ihr. „Ich freue mich über all diese Anerkennungen. Wichtig war mir vor allem die Tatsache, dass wir im Kindergarten den Grundstock für künftige Generationen legen. Wir haben im Team den Kindern eine menschenfreundliche Haltung vermittelt, ganz egal welchen beruflichen Weg sie später einschlagen werden“, sagt Jolanta Porwolik. In ihrer Zeit wurde der Außenbereich mit Spielgeräten neu gestaltet. Als sie die Leitung übernahm, entstand mit einem bereits zuvor geplanten Anbau der heutige Eingangsbereich. Im Zuge der Coronamaßnahmen ging die Einrichtung von offenen Gruppen auf feste Gruppen zurück. Ein paar der 50 Plätze sind derzeit noch frei.

Neue Bücherkisten

Die künftige Leiterin will die erfolgreiche Arbeit ihrer Vorgängerin fortsetzen, aber auch neue Ideen einbringen. „Besonders wichtig ist mir, bei den Kindern das Interesse an Büchern zu wecken“, sagt sie. Im Februar sollen Bücherkisten im Kindergarten für neues Lesefutter sorgen. Das große Begegnungszimmer, das vor Corona als Treffpunkt für beide Gruppen und eine tägliche Kinderkonferenz genutzt wurde, soll neu eingerichtet und mit einer großen Leseecke ausgestattet werden. Das Blättern in Büchern und das Vorlesen von Geschichten wird in Verbindung mit dem Sprachförderprogramm „Kolibri“ angeboten.

Freundliches Miteinander