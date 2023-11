Die verdeckten Ermittlungen im Lindenfelser Cold Case Jutta Hoffmann

Über den Cold Case Jutta Hoffmann ist in den vergangenen Wochen viel geschrieben worden, in den Medien und in Internetforen, in denen sich Hobby-Ermittler austauschen. Zum Mordfall Jutta Hoffmann finden sich etwa im „Allmystery-Forum“ knapp 5000 Beiträge auf über 250 Seiten. Darin tauschen sich User etwa über den Weg aus, den Jutta Hoffmann am 29. Juni 1986 ging und der sie durch ein Waldstück in ihrem Heimatort Lindenfels führte. Sie war auf dem Nachhauseweg von einem Schwimmbadbesuch. Ermittler haben später rekonstruiert, dass jemand sie tiefer in den Wald hineingezogen haben muss, Jutta Hoffmann vergewaltigte und ermordete.