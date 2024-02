So hatten sich die Weinheimer das sicher nicht vorgestellt. Erst war die bittere Pille zu schlucken, dass ein Konzept den Zuschlag bekam, das keine offene Bewirtung am Abend vorsieht. Stattdessen lag der Fokus auf vollmundig angekündigten Events, privaten Gesellschaften und nur am Rande auf Café und Mittagstisch. Dann sprang „Zugpferd“ und Oktoberfest-Organisator Arno Kiegele ab. Der hatte das kontrovers diskutierte Konzept zusammen mit Juliane Wasser vorgelegt. In einem nicht öffentlichen Verfahren konnte sich das Gastronomen-Team Ende 2022 unter sechs Bewerbern durchsetzen. Die Hoffnungen lagen auf der Wiederbelebung des Weinheimer Prestigeobjektes, das fünf Jahre lang leer stand.