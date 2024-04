Feuerwehr Weinheim rückt in Innenstadt aus

Für erhebliches Aufsehen hat am Samstagnachmittag ein Feuerwehreinsatz in der Weinheimer Innenstadt gesorgt. Die Einsatzkräfte der Abteilungen Stadt und Sulzbach waren gegen 17 Uhr alarmiert worden, nachdem ein Brandmelder in der Grabengasse ausgelöst hatte. „Zum Glück konnte schnell Entwarnung gegeben werden“, berichtete Kommandant Ralf Mittelbach am Sonntag und fügte hinzu: „Auslöser war ein angebranntes Essen.“