Für 369 Weinheimer Kinder sollen wieder Wünsche in Erfüllung gehen

Für diese Familien und diese Kinder hat die Bürgerstiftung Weinheim schon vor 14 Jahren die Aktion „Das Geschenk mit dem Lächeln“ ins Leben gerufen. Seit dieser Woche stehen an fünf Orten Weihnachtsbäume. In der Weinheim Galerie, dem Karlsberg-Carré, im Marktkauf, bei Elektro Amend und in der Filiale der Volksbank in der Weststadt.